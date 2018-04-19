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طوارئ صحة عسير تدرب أفراد أمن الطرق على إسعاف المصابين

طوارئ صحة عسير تدرب أفراد أمن الطرق على إسعاف المصابين
http://almnatiq.net/?p=569020
المناطق - أبها
أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير مبادرة نوعية بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير ، وتتجسد المبادرة في قيام مسؤولي إدارة الطوارئ والأزمات في صحة المنطقة بتدريب رجال قوة أمن الطرق على التعامل الأمثل مع الإصابات التي تنجم عن الحوادث المرورية في الطرق السريعة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى ال شايع أن مدير عام الشؤون الصحية بعسير الدكتور محمد بن علي الهبدان كان قد استقبل قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بعسير، العقيد علي بن محمد آل عارم،  وتم الاتفاق على تفعيل المبادرة وتعزيز التعاون والتواصل بين الجهتين .
وأكد الهبدان أن مثل هذه المبادرات النوعية لها أثر عظيم في المجتمع فقد تسهم بإرادة الله في إنقاذ حياة مصاب ،  كونها تنمي المهارات والقدرات الإسعافية ، وتمكن رجال الأمن من تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإسعافات اللازمة  حتى وصول الفرق الإسعافية ؛  وبدوره قدم العقيد آل عارم شكره لصحة عسير على سرعة الاستجابة في تفعيل هذه المبادرة .
وبين المتحدث الرسمي لصحة عسير ، أن المرحلة الأولى من التدريب انطلقت بدورة تدريبية عملية في مستشفى سراة عبيدة بحضور قائد قوة أمن الطرق بعسير ، ومدير مستشفى سراة عبيدة عيد القحطاني ، ومدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة عسير يحيى محمد مفرح ، ومساعد مدير إدارة الطوارئ والأزمات لاحق أبو سراح.
مشيراً إلى أنه سوف يستمر التدريب على مدى ٣ أشهر عبر مراحل متعددة ، وسيتضمن التدريب على كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية ، وكيفية عمل الانعاش القلبي الرئوي ، والتعامل مع الحالات القلبية الطارئة ، بالإضافة إلى تعريف رجال أمن الطرق على بعض المهارات الإسعافية الضرورية في حالات النزيف والكسور وغيرها من المهارات الإسعافية المهمة كون حوادث الطرق السريعة تتطلب عادةً التدخل السريع .

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