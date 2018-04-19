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امانة عسير : 7 محاور رئيسية اشتملت على 49 مبادرة و نفذ 20 منها ضمن مبادرة مدينتي 2018 م

امانة عسير : 7 محاور رئيسية اشتملت على 49 مبادرة و نفذ 20 منها ضمن مبادرة مدينتي 2018 م
http://almnatiq.net/?p=569023
المناطق - أبها

استكملت امانة منطقة عسير اعمالها بغرفة متابعة المبادرات لبرنامج مدينتي 2018 م ، و ذلك بحضور قادة المحاور و مديري المبادرات للتأكد من ان الجدول الزمني المعد متوافق مع ما هو مخطط له .

و اوضح الدكتور عيسى البناوي مدير عام مكتب تحقيق الرؤية بأمانة منطقة عسير بأن الاعمال في غرفة متابعة المبادرات لبرنامج مدينتي 2018م التي تهدف الى التركيز على التأثير البلدي المتحقق من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، قد تم استكمالها من قبل امانة منطقة عسير منبها الى ان هنالك متابعة و تحديث بشكل شهري و مستمر للبيانات الغرفة ، و ذلك للتأكد من ان الجدول الزمني المعد متوافق بالشكل المطلوب مع ما هو مخطط له .

و اضاف البناوي الى ان تلك الجهود تأتي امتدادا للافتتاح غرفة العمليات من قبل معالي مساعد وزير الشؤون البلدية و القروية للتخطيط و التطوير رئيس مركز تحقيق الاهداف الدكتور غانم المحمدي و ذلك بحضور امين امانة منطقة عسير م . عبدالله المصلح و امناء منطقة جازان و نجران و الباحة و الطائف المشاركين في الندوة و فريق عمل مدينتي 2018 م التي اقيمت مؤخرا بأمانة منطقة عسير .

مشيرا في الوقت ذاته بأن امانة منطقة عسير تعكف على العمل حاليا على 7 محاور رئيسية اشتملت على 49 مبادرة و نفذ منها 20 مبادرة .

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