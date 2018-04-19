“سعود الطبية” تحتفل بمرضى أنقذت حياتهم العناية المركزة

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أشاد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.هيثم بن محمد الفلاح بدور أقسام العناية المركزة بالمدينة وما قدمته من جهود في إنقاذ الكثيرين، مثمنًا دور فريق العناية المركزة من أطباء وتمريض وقيادات.

جاء ذلك خلال احتفالية المدينة بيوم العناية المركزة تحت شعار “معًا نحقق المزيد”، صباح اليوم الخميس.

وأشار د.الفلاح إلى أن رحلة العناية المركزة بدأت مع هذا الصرح الكبير، حيث عمل فريق الوحدة الطبي والفني رغم الإمكانيات المحدودة منذ بدايتها بكل جهد حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، لافتًا إلى أن الوحدة مرت بعدة مراحل تطويرية .

وأضاف: ما رأيناه خلال الأعوام العشر الماضية هو أن وحدة العناية المركزة بالمدينة حققت إنجازات ضخمة وتغيير ملحوظ، حيث تم إضافة عدة خدمات جديدة إليها، مشيرًا إلى الكشف عن إنشاء وحدة جديدة للعناية المركزة والمطورة بأحدث الإمكانيات والتقنيات سيتم افتتاحها في العام 2019.

من جهته، استعرض رئيس أقسام العناية المركزة بالمدينة د. عبدالرحمن الحارثي أبرز الإنجازات في 2017م، والتي اشتملت على إضافة العديد من الخدمات، حيث يأتي في مقدمتها تواجد 4 إستشاريين في وحدة الحالات العصبية، وهي تعتبر من العنايات المركزة الوحيدة في المملكة التي يتواجد بها هذا العدد من الإستشاريين، إضافة إلى توفير جهاز التروية القلبية لأول مرة في المدينة، وذلك لحالات الالتهابات الشديدة في الرئتين، وحالات انخفاض الدورة الدموية القلبية، وكذلك استحداث تحريك المريض في العناية المركزة، حيث يتم تحريكه وهو على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشار د. الحارثي إلى استحداث التدريب في زمالة العناية المركزة، وكذلك البورد السعودي، وإلى أبحاث نشرت في المجلات العالمية، وإلى مشاركتها في أكثر من خمس مؤتمرات عالمية.

وجرى خلال الاحتفاء تناول خطر العدوى على مرضى العناية المركزة ووضع استراتيجيات لمكافحة العدوى بين المرضى في الوحدة، حيث يشكل هذا الأمر قضية عالمية لابد من إيجاد حلول لها.

كما استضافت المدينة خلال المؤتمر مصابين أنقذت حياتهم العناية المركزة، عبروا عن امتنانهم للفريق والخدمة الطبية التي قدمت لهم، مثمنين دور المدينة فيما تقدمه من خدمات طبية متطورة.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تُعد مرجعًا في مجال العناية المركزة، بما تضم من كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الجودة.