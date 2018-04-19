احدث الأخبار

“سعود الطبية” تحتفل بمرضى أنقذت حياتهم العناية المركزة
منطقة الرياض
 امانة عسير : 7 محاور رئيسية اشتملت على 49 مبادرة و نفذ 20 منها ضمن مبادرة مدينتي 2018 م
منطقة عسير
 طوارئ صحة عسير تدرب أفراد أمن الطرق على إسعاف المصابين
منطقة عسير
 “الجامعة وبادر” يبحثان تحويل بحوث الطلبة إلى فرصة تجارية
منطقة حائل
 “القبول والتسجيل” تُجيب على أسئلة ثانويات قرى حائل
منطقة حائل
 344 جولة لأمانة عسير ترصد اكثر من 78 مخالفة
منطقة عسير
 هيئة السوق المالية تطلق برنامجا لتأهيل الخريجين المتفوقين بالتعاون مع المؤسسات المالية
أبرز المواد
 وزراء السياحة بمجموعة العشرين يعتمدون رؤية الأمير سلطان بن سلمان بالدعوة لتكامل السياحة مع التراث والثقافة عالميا
أبرز المواد
 تعليم الطائف ينهي تطبيق مشروع تقنين المقاييس النفسية والتربوية على أكثر من 4 آلاف طالب
منطقة مكة المكرمة
 تخريج وتكريم 134 حافظا بالمركز الخيري في الخرج
منطقة الرياض
 محافظ المندق يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى لفرع الكلية التقنية بالمحافظة
منطقة الباحة
 مدير تعليم الباحة : الانضباط المدرسي قيمة تربوية تدعم السلوك الإيجابي
منطقة الباحة
استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

أبرز المواد
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

أبرز المواد
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

أبرز المواد
بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

أبرز المواد

“سعود الطبية” تحتفل بمرضى أنقذت حياتهم العناية المركزة

“سعود الطبية” تحتفل بمرضى أنقذت حياتهم العناية المركزة
http://almnatiq.net/?p=569026
المناطق - الرياض
أشاد المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.هيثم بن محمد الفلاح بدور أقسام العناية المركزة بالمدينة وما قدمته من جهود في إنقاذ الكثيرين، مثمنًا دور فريق العناية المركزة من أطباء وتمريض وقيادات.
جاء ذلك خلال احتفالية المدينة بيوم العناية المركزة تحت شعار “معًا نحقق المزيد”، صباح اليوم الخميس.
وأشار د.الفلاح إلى أن رحلة العناية المركزة بدأت مع هذا الصرح الكبير، حيث عمل فريق الوحدة الطبي والفني رغم الإمكانيات المحدودة منذ بدايتها بكل جهد حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، لافتًا إلى أن الوحدة مرت بعدة مراحل تطويرية .
وأضاف: ما رأيناه خلال الأعوام العشر الماضية هو أن وحدة العناية المركزة بالمدينة حققت إنجازات ضخمة وتغيير ملحوظ، حيث تم إضافة عدة خدمات جديدة إليها، مشيرًا إلى الكشف عن إنشاء وحدة جديدة للعناية المركزة والمطورة بأحدث الإمكانيات والتقنيات سيتم افتتاحها في العام 2019.
من جهته، استعرض رئيس أقسام العناية المركزة بالمدينة د. عبدالرحمن الحارثي أبرز الإنجازات في 2017م، والتي اشتملت على إضافة العديد من الخدمات، حيث يأتي في مقدمتها تواجد 4 إستشاريين في وحدة الحالات العصبية، وهي تعتبر من العنايات المركزة الوحيدة في المملكة التي يتواجد بها هذا العدد من الإستشاريين، إضافة إلى توفير جهاز التروية القلبية لأول مرة في المدينة، وذلك لحالات الالتهابات الشديدة في الرئتين، وحالات انخفاض الدورة الدموية القلبية، وكذلك استحداث تحريك المريض في العناية المركزة، حيث يتم تحريكه وهو على أجهزة التنفس الصناعي.
وأشار د. الحارثي إلى استحداث التدريب في زمالة العناية المركزة، وكذلك البورد السعودي، وإلى أبحاث نشرت في المجلات العالمية، وإلى مشاركتها في أكثر من خمس مؤتمرات عالمية.
وجرى خلال الاحتفاء تناول خطر العدوى على مرضى العناية المركزة ووضع استراتيجيات لمكافحة العدوى بين المرضى في الوحدة، حيث يشكل هذا الأمر قضية عالمية لابد من إيجاد حلول لها.
كما استضافت المدينة خلال المؤتمر مصابين أنقذت حياتهم العناية المركزة، عبروا عن امتنانهم للفريق والخدمة الطبية التي قدمت لهم، مثمنين دور المدينة فيما تقدمه من خدمات طبية متطورة.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تُعد مرجعًا في مجال العناية المركزة، بما تضم من كوادر طبية وتمريضية وفنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الجودة.

روابط ذات صلة

تخريج وتكريم 134 حافظا بالمركز الخيري في الخرج

تخريج وتكريم 134 حافظا بالمركز الخيري في الخرج
هيئة السياحة تخصص برنامجاً توعوياً لترغيب أبناء شهداء الواجب للعمل في القطاع السياحي

هيئة السياحة تخصص برنامجاً توعوياً لترغيب أبناء شهداء الواجب للعمل في القطاع السياحي
وزير البيئة يزور منطقة الجوف ويفتتح عدة مشاريع

وزير البيئة يزور منطقة الجوف ويفتتح عدة مشاريع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*