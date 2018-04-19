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مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف

مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف
http://almnatiq.net/?p=569029
المناطق - واس

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بمركز أبحاث مكافحة الجريمة عن توفر مجموعة من الوظائف (للرجال والنساء) التي سيبدأ التقديم عليها عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني ( Jobs.moi.gov.sa) اعتبارا من يوم الأثنين 8-8-1439هـ وحتى يوم الأحد الموافق 15-8-1439ه ، بمشيئة الله تعالى ، وذلك حسب الوظائف والشروط المعلنة.
وأوضحت أن متطلبات الوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصصات علم الجريمة/ علم اجتماع الجريمة/ الجريمة المنظمة/ الجريمة المستحدثة/ الجريمة المعلوماتية/ الجريمة والمجتمع/السلوك الإجرامي/علم النفس الجنائي/ تشريع جنائي/ القانون الجنائي/سياسة جنائية / باحث رئيس (علم البيانات)/ محلل بيانات/ الإحصاء الجنائي/احصاء اجتماعي/ إعلام رقمي / مصمم جرافيك /مطور ويب، وأن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
وأشارت أن من شروط التقديم التفرغ التام ، وأن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية ، إضافة إلى اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية ، واجتياز المقابلات الشخصية.

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