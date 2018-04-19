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وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2018م، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2018م، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين
http://almnatiq.net/?p=569032
المناطق - واس

يرأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ( 20 – 22 أبريل 2018م).
ويضم الوفد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعدد من المختصين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وسيحضر معالي وزير المالية اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، واجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.
كما يتضمن جدول أعمال لجنة التنمية موضوع التمويل المستدام لتحقيق التنمية المستدامة، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى مناقشة التقدم المحرز في رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030م، التي تم تبنيها في العام 2016م، بما في ذلك استخدام موارد البنك بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية.
وسيُعقد على هامش هذه الاجتماعات؛ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي 19 و20 أبريل 2018م، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي المستدام والمتوازن والشامل والبنية التحتية كفئة أصول، ومستقبل العمل، وعدد من المواضيع الأخرى.
من ناحية أخرى؛ سيشارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتركيز على أهمية تعزيز النمو الشامل.

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