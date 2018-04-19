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انطلاق فعاليات الأيام الثقافية بالمدينة

انطلاق فعاليات الأيام الثقافية بالمدينة
http://almnatiq.net/?p=569035
المناطق - المدينة المنورة

تنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات الأيام الثقافية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة في حديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشتمل على أنشطة فنية وثقافية متنوعة؛ من بينها عروض سينمائية وورش مسرحية وفنون شعبية، يقدّمها نخبة من الفنانين المتخصصين.

وتأتي الأيام الثقافية في المدينة المنورة، في سياق اهتمام الهيئة العامة للثقافة بالمواهب المحلية الشابة، وتمكينها من الوصول للجمهور، إضافة إلى تعزيز حضور الفعل الثقافي في مختلف مناطق المملكة، وتوفير منتجات ثقافية راقية لجميع أفراد المجتمع.

وعبّر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد، عن أمله في أن توفر الأيام الثقافية منصةً للتواصل الإبداعي مع الجمهور في المدينة المنورة؛ من خلال تقديمها لعدد من المواهب الشابة المحلية؛ مؤكداً حرص الهيئة على دعم الحراك الثقافي المحلي؛ بما يُحقق رؤية المملكة 2030، ويوفر مناخاً إبداعياً تستفيد منه المواهب المحلية باختلاف مجالاتها الإبداعية، وتستمتع به كافة شرائح المجتمع.

هذا وتستمر فعالياتُ الأيام الثقافية في المدينة المنورة حتى السبت المقبل، والحضور لها متاح لكافة أفراد المجتمع بشكل مجاني، وهي من بين عدة فعاليات تنظمها الهيئة العامة للثقافة في عدد من مناطق المملكة.

 

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