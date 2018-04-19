أمير تبوك يرأس اجتماع جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية

المناطق - تبوك

رأس صاحب الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك رئيس مجلس ادارة جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية اليوم بمكتب سموه بالامارة اجتماع مجلس ادارة الجمعية بحضور اعضاء المجلس وفي بداية الجلسة رحب سموه بالجميع بعد ذلك اطلع سمو امير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها الانشطة الثقافية والاجتماعية التي استضافتها الجمعية والأعمال التي انجزت خلال الاشهر الماضية بالإضافة الى الاعمال الجاري تنفيذها وأكد الامير فهد بن سلطان على اهمية ان تصل خدمات الجمعية الى كافة شرائح المجتمع بعد ذلك ناقش المجلس عدد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال واتخذ حيالها عدد من القرارات .