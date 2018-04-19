احدث الأخبار

“البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
أبرز المواد
 أمير تبوك يرأس اجتماع جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية
منطقة تبوك
 انطلاق فعاليات الأيام الثقافية بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2018م، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف
أبرز المواد
 “سعود الطبية” تحتفل بمرضى أنقذت حياتهم العناية المركزة
منطقة الرياض
 امانة عسير : 7 محاور رئيسية اشتملت على 49 مبادرة و نفذ 20 منها ضمن مبادرة مدينتي 2018 م
منطقة عسير
 طوارئ صحة عسير تدرب أفراد أمن الطرق على إسعاف المصابين
منطقة عسير
 “الجامعة وبادر” يبحثان تحويل بحوث الطلبة إلى فرصة تجارية
منطقة حائل
 “القبول والتسجيل” تُجيب على أسئلة ثانويات قرى حائل
منطقة حائل
 344 جولة لأمانة عسير ترصد اكثر من 78 مخالفة
منطقة عسير
 هيئة السوق المالية تطلق برنامجا لتأهيل الخريجين المتفوقين بالتعاون مع المؤسسات المالية
أبرز المواد
استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

أبرز المواد
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

أبرز المواد
بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

أبرز المواد
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

أبرز المواد

“البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8

“البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
http://almnatiq.net/?p=569041
المناطق - واس

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.
وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 13910عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 182 حالة، في حين جرى التخلص من 11823 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أنها لم تتلقَ إي بلاغ ، فيما استقبلت 5 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

روابط ذات صلة

وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2018م، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين

وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2018م، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين
مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف

مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف
هيئة السوق المالية تطلق برنامجا لتأهيل الخريجين المتفوقين بالتعاون مع المؤسسات المالية

هيئة السوق المالية تطلق برنامجا لتأهيل الخريجين المتفوقين بالتعاون مع المؤسسات المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*