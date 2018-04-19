احدث الأخبار

جوائز مالية وحفل تكريم بحلقة عدي بن حاتم بالبارك بالباحة
منطقة الباحة
 “البيئة”: الـ 24 ساعة الماضية لم تشهد تسجيل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8
أبرز المواد
 أمير تبوك يرأس اجتماع جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية
منطقة تبوك
 انطلاق فعاليات الأيام الثقافية بالمدينة
منطقة المدينة المنورة
 وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2018م، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين
أبرز المواد
 مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف
أبرز المواد
 “سعود الطبية” تحتفل بمرضى أنقذت حياتهم العناية المركزة
منطقة الرياض
 امانة عسير : 7 محاور رئيسية اشتملت على 49 مبادرة و نفذ 20 منها ضمن مبادرة مدينتي 2018 م
منطقة عسير
 طوارئ صحة عسير تدرب أفراد أمن الطرق على إسعاف المصابين
منطقة عسير
 “الجامعة وبادر” يبحثان تحويل بحوث الطلبة إلى فرصة تجارية
منطقة حائل
 “القبول والتسجيل” تُجيب على أسئلة ثانويات قرى حائل
منطقة حائل
 344 جولة لأمانة عسير ترصد اكثر من 78 مخالفة
منطقة عسير
استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

أبرز المواد
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

أبرز المواد
بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

أبرز المواد
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

أبرز المواد

جوائز مالية وحفل تكريم بحلقة عدي بن حاتم بالبارك بالباحة

جوائز مالية وحفل تكريم بحلقة عدي بن حاتم بالبارك بالباحة
http://almnatiq.net/?p=569044
المناطق - الباحة
اختتمت  بجامع البارك بمركز بيضان حفل تكريم طلاب حلقة عدي بن حاتم لتحفيط القرآن الكريم بحضور نائب شيخ قبيلة بيضان غرم بن خضران الصغيّر ومشرف حلقة التحفيظ الشيخ محمد احمد وعدد من اولياء امور المنتسبين للحلقة
وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى امام الجامع ومعلم الحلقة الشيخ فواز علي عيسى كلمة أشار فيها بأن هذا التكريم يهدف إلى تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وتلاوته وتقوية ارتباطهم وأخلاقهم. ونوه إلى ان هذا التكريم اعتاد عليه حفظة كتاب الله لما يجدونه من اهتمام ورعاية من ولاة الأمر في هذه البلاد موضحاً ان الدولة قامت على أساس العقيدة والشريعة والتمسك بالقرآن عملاً وتعليماً.
بعد ذلك القى  محمد علي كلمة الاهالي بعد ذلك استمع الحضور إلى نماذج من قراءات المشاركين بعدها القى مشرف الحلقة الشيخ محمد احمد كلمة أشار فيها إلى الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين في دعم حفظ كتاب الله وتجويده وأشار ان بلادنا المباركة تبوأت مكانة متميزة في خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله وهنأ  المتسابقين وحثهم على متابعة حفظ كتاب الله.
 وفي ختام الحفل تم تسليم الجوائز للمشاركين في حلقةً تحفيظ القرآن

روابط ذات صلة

محافظ المندق يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى لفرع الكلية التقنية بالمحافظة

محافظ المندق يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى لفرع الكلية التقنية بالمحافظة
مدير تعليم الباحة : الانضباط المدرسي قيمة تربوية تدعم السلوك الإيجابي

مدير تعليم الباحة : الانضباط المدرسي قيمة تربوية تدعم السلوك الإيجابي
العثور على جثة داخل مركبة بجوار حديقة طيبة الاسم بالعقيق

العثور على جثة داخل مركبة بجوار حديقة طيبة الاسم بالعقيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*