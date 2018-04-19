جوائز مالية وحفل تكريم بحلقة عدي بن حاتم بالبارك بالباحة

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اختتمت بجامع البارك بمركز بيضان حفل تكريم طلاب حلقة عدي بن حاتم لتحفيط القرآن الكريم بحضور نائب شيخ قبيلة بيضان غرم بن خضران الصغيّر ومشرف حلقة التحفيظ الشيخ محمد احمد وعدد من اولياء امور المنتسبين للحلقة

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى امام الجامع ومعلم الحلقة الشيخ فواز علي عيسى كلمة أشار فيها بأن هذا التكريم يهدف إلى تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله وتلاوته وتقوية ارتباطهم وأخلاقهم. ونوه إلى ان هذا التكريم اعتاد عليه حفظة كتاب الله لما يجدونه من اهتمام ورعاية من ولاة الأمر في هذه البلاد موضحاً ان الدولة قامت على أساس العقيدة والشريعة والتمسك بالقرآن عملاً وتعليماً.

بعد ذلك القى محمد علي كلمة الاهالي بعد ذلك استمع الحضور إلى نماذج من قراءات المشاركين بعدها القى مشرف الحلقة الشيخ محمد احمد كلمة أشار فيها إلى الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين في دعم حفظ كتاب الله وتجويده وأشار ان بلادنا المباركة تبوأت مكانة متميزة في خدمة الإسلام والعناية بكتاب الله وهنأ المتسابقين وحثهم على متابعة حفظ كتاب الله.

وفي ختام الحفل تم تسليم الجوائز للمشاركين في حلقةً تحفيظ القرآن