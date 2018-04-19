اتحاد المحامين العرب يثمن قرارات قمة الظهران

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أكد اتحاد المحامين العرب، دعمه للقرارات الصادرة عن القمة العربية العادية التاسعة والعشرين “قمة القدس” التي عُقدت بمدينة الظهران، داعيًا مؤسسات الجامعة العربية لممارسة الدور المنوط بها في هذا الشأن، وحتمية العمل المشترك في سبيل تحقيق مواجهة التحديات الخارجية والداخلية المحدقة بالأمة العربية، وتحقيق أمنها القومي .

وقال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر حمود الكريوين في بيان اليوم إن الأمانة العامة للاتحاد تعد اتفاق القادة العرب على تعزيز العمل العربي المشترك يستهدف حماية الأمن القومي العربي، وصيانة استقرار ورخاء شعوبه .

وثمنت الأمانة العامة للاتحاد، صدور وثيقة تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة الصادرة عن قمة الظهران، وهو ما يتيح للجامعة العربية أداء دورها في ظل الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة بأسرها من أجل إيجاد حلّ سياسي عربي لجميع الأزمات العربية، توفير الأرضية اللازمة لتضافر الجهود العربية ضد الإرهاب ومموليه وداعميه .