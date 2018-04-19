أمانة منطقة جازان تستمر في فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بمشاركة جميع شرائح المجتمع

المناطق - جازان

ضمن فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي” بمنطقة جازان وبمشاركة الفنانين و المبدعين من شابات وشباب المنطقة ، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء الفرصة للجميع لأبراز إبداعاتهم وآرائهم.

وقد أوضح أمين منطقة جازان المكلف الأستاذ عبدالله بن دبيان الدبيان بأن الأمانة تستهدف من هذه الفعاليات إلى التعريف بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية، إضافة إلى إشراك مختلف شرائح المجتمع في إيجاد الحلول الإبداعية التي تسهم في تطوير القطاع البلدي.

كما أوضح الدبيان أن هذه الفعاليات المقدمة أخذت في طابعها العام التفاعل مع آراء وأفكار وملاحظات المواطنين والمقيمين، وتوثيقها وإبراز جهود القطاع البلدي حيال تلك الآراء والملاحظات، وإشراكهم في الأعمال والمنجزات البلدية، وأكد على أن إقامة فعاليات أسبوع الابداع البلدي تركزت على مواقع التجمعات العامة التي تشهد كثافة من مرتاديها، مما يحقق الهدف من إقامة الفعاليات التي تعزز من المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناشط.

وبين أن فعاليات “أسبوع الإبداع البلدي لاقت إقبالاً وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، وتعزيز ذلك من خلال تفاعلهم مع منجزات القطاع البلدي الذي يمس حياتهم اليومية.