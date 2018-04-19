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أمير منطقة الباحة يزور هيئة الطيران المدني

أمير منطقة الباحة يزور هيئة الطيران المدني
http://almnatiq.net/?p=569101
الرياض - وليد الحمود
قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بزيارة للمقر الرئيسي للهيئة العامة للطيران المدني بالرياض، وكان في استقباله رئيس الهيئة معالي الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي.
حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على أعمال الهيئة وتوجهاتها المستقبلية وأبرز مشاريعها وخططها المواكبة لرؤية المملكة 2030م ، كما تم بحث الموضوعات المتعلقة بمشروع تطوير مطار الملك سعود بن عبدالعزيز بالباحة.
وفي ختام اللقاء قدم معالي رئيس الهيئة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على هذه الزيارة، والجهود التي يبذلها لمتابعة مشروعات المنطقة.

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