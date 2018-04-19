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بلدي عسير يزور حي الراقي والرياض والقابل ويلتقي بالمواطنين

بلدي عسير يزور حي الراقي والرياض والقابل ويلتقي بالمواطنين
http://almnatiq.net/?p=569104
المناطق - أبها

قام المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير بزيارة حي الراقي والرياض يوم الأربعاء 2 / 8 / 1439 هـ برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي م. مانع بن حسن آل عمير بحضور ممثلي الأمانة من وكالة المشاريع ووكالة الخدمات والتقى المجلس خلال الزيارة بعدد من الموطنين لبحث احتياجات الحي من الخدمات البلدية .. بدأ البرنامج بمقابلة عدد من سكان حي الراقي  والرياض والاطلاع على ما يشتكون منه على الطبيعة وتم تدوين كافة الملاحظات من سفلتة وإنارة وتصريف السيول
كما زار المجلس حي القابل ( بسطة القابل ) والتقى بعدد من المواطنين والمهتمين بالتراث ومنهم أ. أنس بشاشه صاحب نزل الحصن واطلع على احتياجات الحي من ارصفه وانارة  وإعادة احياء الحي بتقديم الخدمات اللازمة لاستقطاب اصحاب المهن القديمة وإقامة المهرجانات ودعم الاستاذ أنس لانجاح جهوده في احياء التراث ..
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير م. مانع آل عمير إلى أن هذه الزيارات سترسم الخطوط العريضة لسير الخدمات البلدية للأحياء التابعة لفروع أمانة منطقة عسير وسيكون لها أكبر الأثر في تلمس احتياجات المواطنين وإيصال طلباتهم وأصواتهم إلى طاولة المسولين ووعد بأن يكون هناك لجان لمتابعة سير هذه المطالبات الخاصة بالمواطنين والتنسيق مع سعادة أمين منطقة عسير لدراسة هذه الشكاوي والعمل على تلبية مطالبهم حسب الإمكانات المتاحة في أسرع وقت بإذن الله .

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