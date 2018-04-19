نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم 65 متفوقاً ومتفوقة بجائزة طريب في دورتها السادسة

المناطق - أبها

نيابة عن أمير منطقة عسير كرم صباح اليوم الخميس محافظ طريب متعب بن ناصر آل متعب 65 متفوقاً ومتفوقة في حفل جائزة طريب للتفوق بدورتها السادسة، وسط احتفال أقيم في المركز الحضاري بطريب بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي محمد آل كركمان، ورؤساء المراكز بالمحافظة ومديري الدوائر الحكومية وعدد من الشخصيات والمشايخ والأهالي والأعيان. وبدأ الحفل من تقديم الطالب باسل مساعد سعيد آل قطران والطالب مقرن عايض آل ادريس بالقرآن الكريم بصوت الطالب إبراهيم مانع آل جمان بعد ذلك كلمة لرئيس مجلس الجائزة الأستاذ جبران آل ناجع، الذي قدم فيها الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير على رعايته للجائزة. وبيّن أن الجائزة لهذا العام تكرم 65 متفوقاً ومتفوقة في محافظة طريب والمراكز التابعة لها، وقال ان موافقة ورعاية سمو أمير منطقة عسير للجائزة شرف كبير ودعم للإبداع والاهتمام التي تحظى بها الجائزة من سموه.

كما اكد أن جائزة طريب تواصل مسيرتها واضعة من أولى أهدافها ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة ، وتعزيز الانتماء الوطني الصادق، وتحفيزا للابداع المعرفي ، بما يساعد على تطور الفرد ورقي المجتمع.

وفي ختام كلمته قدم الشكر والتقدير لمحافظ طريب على الرعاية نيابة عن أمير منطقة عسير. كما قدم شكرة لمدير عام التعليم لمنطقة عسير ولرئيس بلدية محافظة طريب ومدير مكتب التعليم بطريب والعرين بنين وجميع الدوائر الحكومية والأهلية والداعمين للجائزة، ولاعضاء المجلس ،كما قدم التهنئة للفائزين والفائزات بالجائزة متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد.

ثم ألقى الأستاذ محمد سعد سالم آل خاطر الحاصل على درجة الماجستير كلمة نيابة عن المتفوقين والمتفوقات شكر القيادة على رعايتها ودعمها للعلم والتعليم كما شكر محافظ طريب والقائمين على الجائزة لما قدموه من اهتمام لأبناء وبنات المحافظة.

ثم ألقى عضو النادي الأدبي بأبها الشاعر حامد الاحمري قصيدة نالت استحسان الحضور.

بعد ذلك ألقى اللواء طيار متقاعد عبدالله غانم القحطاني كلمة هنأ المتفوقين على هذه الجائزة وشكر القائمين عليها وتمنى لهم التوفيق.

ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة عسير كلمة، بيّن فيها أهمية دعم المتفوقين والمتفوقات وذلك لارتباطها المباشر بالأجيال التي ستقود دفة التقدم والتطور في بلادنا الغالية.

بعدها كلمة لمحافظ طريب أكد فيها أن رعاية صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير لجائزة طريب للتفوق العلمي وسام شرف لمحافظة طريب وللقائمين على هذه الجائزة وللمكرمين من الطلاب والطالبات ووجود مثل هذه الجائزة بمحافظة طريب وما حققته من إنجازات يستحق الإشادة والفخر والتي قل وجود مثيل لها على مستوى المحافظات.

بعد ذلك أعلن الاستاذ مساعد سعيد ال غراب أسماء المتفوقين والمتفوقات حيث قام محافظ طريب ومدير تعليم عسير ورئيس مجلس الجائزة بتكريم المتفوقين والمتفوقات في مختلف مراحل التعليم العام والعالي وتكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والبالغ عددهم 65 متفوقاً ومتفوقة كما تم تكريم الداعمين والمشاركين ثم تم تكريم مدير عام تعليم عسير والراعي للحفل محافظ طريب.