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١٣٠مليون لتنفيذ جسر الغمير واصلاحات لطريق املج-الوجه

١٣٠مليون لتنفيذ جسر الغمير واصلاحات لطريق املج-الوجه
http://almnatiq.net/?p=569117
تبوك - فايز السميري
كشف مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك  المهندس مطلق الشراري عن المشاريع المنجزة خلال هذا العام في الجزء الواقع بمنطقة تبوك للمسار الحالي لطريق ينبع – شرما -الشرف – حقل في مرحلته الاولى.
واوضح “الشراري” في تصريحٍ له خلال جولته الاخيرة بمحافظة املج عن عدد من مشاريع التنفيذ والصيانة المنجزة خلال عام ٢٠١٨م ذكر منها مشروع اصلاح المسار الحالي لطريق (ينبع -شرما- الشرف-حقل) الجزء الواقع بمنطقة تبوك -المرحلة الاولى- والذي يقع ضمنه جسر وادي الغمير بمحافظة املج ، واعادة إنشاء طريق املج-الوجه في ٣ مواقع متفرقة في الاتجاه الرئيسي الذي يسلكه القادم من املج باتجاه الوجه بطول اجمالي ٢٣كم مع تنفيذ اكتاف أستفلتية ومنشآت تصريف ووسائل سلامة بمبلغ ١٣٠ مليون ريال.
واضاف “الشراري” انه انجز نهاية العام الماضي جسر تريم على طريق ضباء-حقل بمبلغ ١٥ مليون ضمن اعمال الصيانة الوقائية ، لافتاً الى ان محافظات الساحل بالمنطقة تحظى كغيرها بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك لتتبع سير العمل واتخاذ مايلزم في الوقت المناسب فيما يخص مشاريع المنطقة وانطلاقا من توجيهات معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ونائبه المهندس سعد الخلب ومتابعة من وكيل وزارة الطرق المهندس ماجد العرقوبي.

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