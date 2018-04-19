أمير الجوف استقبل معالي رئيس وأعضاء هيئة حقوق الإنسان

الجوف - عبدالعزيز الحموان

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان وعدد من أعضاء مجلس الهيئة والمختصين فيها .

‏‎ وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بمعاليه والوفد المرافق له في منطقة الجوف ، ثم بحث سموه أوجه التعاون بين الإمارة والهيئة ، لافتا سموه إلى العمل من خلال كافة الأجهزة الحكومية بما فيها فرع هيئة حقوق الإنسان لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة.‎

ثم قدم الدكتور العيبان خلال الاستقبال إيجازاً عن الهيئة ومهام مجلسها وآليات عملها والدور الذي تقوم به من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وضمان تطبيقها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية .

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه واهتمامه بكافة القضايا في المنطقة وتسهيل عمل فرع الهيئة ورؤيته الشاملة .