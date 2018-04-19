هيئة السوق المالية تعلن تغريم مجموعة من الأشخاص

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أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بشأن الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، ضد مجموعة ممن الأشخاص، لمخالفتهم لائحة سلوكيات السوق، وذلك وفقا لـ”الرياض”.

وأوضحت الهيئة -في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن منطوق الحكم انتهى إلى إدانة: بدر بن محمد بن سعيد الشهراني، ومحمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني، وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي، وحسين بن جواد بن صبيح العنزي، وحسن بن محمد بن راشد النعيمي، وعبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد.

وأضافت أنهم خالفوا المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 16 / 2 / 2014م إلى 17 / 3 / 2014م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضلّلًاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: بدر بن محمد بن سعيد الشهراني، فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.

ثانياً: محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني، فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (831,163.50) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئة وثلاثة وستون ريالاً وخمسون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: سعيد بن علي بن سعيد الغامدي، فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.

رابعاً: حسين بن جواد بن صبيح العنزي، فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (1,255,528.251) مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: حسن بن محمد بن راشد النعيمي، فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (736,354) سبعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

سادساً: عبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد، فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (2589,332.) تسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (2,304,324.25) مليونان وثلاثمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريالاً وخمس وعشرون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين: بدر بن محمد بن سعيد الشهراني وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي.