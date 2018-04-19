رئيس الوزراء اليمني يشدد على ضرورة وحدة الصف بوجه الانقلابيين

المناطق _ عدن

شدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، على ضرورة التمسك بوحدة الموقف والقرار ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وأكد خلال لقائه اليوم بقائد محور تعز اللواء خالد فاضل، الالتزام بالثوابت الوطنية ونبذ كل إشكال ودعوات الانقسامات التي لا تؤدي إلا التراجع والخسائر .

وقال بن دغر – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن حكومته تولي اهتمامًا خاصًا بمحافظة تعز، لما تمثله من رمزية الصمود والإباء والتضحية ، مشيدًا بالتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي في مواجهة مليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة والسلطة .