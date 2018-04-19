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ضمن برنامجها

أعضاء الجمعية التاريخية السعودية بعسير يزورون أ.د.زاهر الألمعي

أعضاء الجمعية التاريخية السعودية بعسير يزورون أ.د.زاهر الألمعي
http://almnatiq.net/?p=569139
أبها _محايل عسير

قام رئيس وأعضاء فرع الجمعية التاريخية السعوية بمنطقة عسير بزيارة علمية لسعادة الأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي بمنزله في محافظة محايل عسير، وذلك ضمن برنامج فرع الجمعية التاريخية بعسير “وطن التاريخ وتاريخ الوطن”، والذي يتضمن الإفادة من الرواد في المجالات العلمية والفكرية بالمنطقة، والاطلاع على ما لديهم من عطاء علمي متجدد يخدم تاريخ وحضارة هذا الوطن المبارك، ويبرز عمقه التاريخي، ويكشف عن دوره في بناء وتطور الحضارة الإنسانية عامة.

حيث تم ترشيح الشاعر والأديب الأستاذ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي كأول شخيصة من الرواد يزورها أعضاء الجمعية بالمنطقة، ويأتي ذلك إثر صدور الكتاب الجديد للدكتور الألمعي بعنوان “نجران والأخدود في ضوء القران والسنة والتاريخ”، حيث استمع الحضور إلى محاضرة قيمة من سعادته، تحدث فيها عن فكرة الكتاب، ومحتوياته، وأبرز النتائج التي توصل إليها خلال بحثه، ثم أجاب على مداخلات واستفسارات أعضاء الجمعية، في حوار علمي شيق استمر ما يقرب من الساعة.

وقد حضر هذا اللقاء عدد من أساتذة جامعة الملك خالد وجامعة نجران وجامعة بيشة، كما شارك فيه مجموعة من المهتمين بالدراسات التاريخية، من إدارات التعليم في النماص وعسير وبيشة ومحايل، وعدد من الأدباء والمثقفين، والإعلاميين الذين كان لهم دور في الحوار حول موضوع الكتاب.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس فرع الجمعية بمنطقة عسير د.سعد بن حسين بن عثمان درع الجمعية للمحاضر، كما قدم عدد من أعضاء الجمعية عدداً من مؤلفاتهم للدكتور الألمعي، كما قام الدكتور زاهر بإهداء جميع الضيوف مجموعة قيمة من مؤلفاته.

وقدم شكره للجميع على هذه المبادرة الكريمة، داعياً لتكرارها في مستقبل الأيام، من جانيه قدم رئيس الجمعية وأعضاؤها خالص شكرهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة من الدكتور زاهر بن عواض وإخوانه وأبناؤهم.

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