الصندوق العقاري يدشن حساب مركز العناية بالمستفيدين على “تويتر”

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دشن صندوق التنمية العقارية أمس، حساب العناية بالمستفيدين (@RedfKsaCC) على منصة “تويتر”، لتلقي استفساراتهم وأسئلتهم على مدار الساعة.

ومنذ انطلاقته الأولى بلغ عدد متابعي الحساب 4,053 متابعا، ووفقاً للمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، يأتي تفعيل الصندوق لحساب العناية بالمستفيدين ضمن خططه التطويرية والتحسينية لخدمة مستفيديه على مدار 24 ساعة، كونهم يشكلون أولويته الأولى منذ إنشائه قبل 43 عاما، مؤكداً استمرار إقبال المواطنين (المستفيدين) لحجز مواعيدهم إلكترونياً لدى مراكز العناية بمستفيدي التمويل المدعوم، تمهيداً لحصولهم على التمويل السكني.

وبين العصيمي أن مركز العناية بالمستفيدين يعمل كحلقة وصل بين المستفيد والجهات التمويلية المشاركة في برنامج “التمويل المدعوم”، إذ يسهّل مهمة حصول المواطن على التمويل المناسب له من البنك الذي يرغب في التعامل معه دون عناء البحث، ويقوم نيابة عنه بإصدار الموافقات المبدئية من الممولين العقاريين.

وأفاد أن من المهام التي يعمل عليها المركز تذليل جميع العقبات التي تواجه المستفيد مع الجهات التمويلية، لحين حصوله على التمويل المدعوم، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المواطنين وشكاويهم، التي يتم مراجعتها، ووضع حلول جذرية لها، ورصد التغيرات في أنماط البلاغات، لمعرفة أسباب الشكاوى، واقتراح المبادرات التصحيحية لرفع مستوى الخدمة.

وأكد، أن الصندوق العقاري الذي أنشأ في منتصف سبعينيات القرن الماضي، جاء لخدمة المواطن أولاً، ولا زالت هذه هي الرسالة التي يرتكز عليها، ويسعى إلى تجويدها بأفضل الخدمات والإجراءات، لذا جاءت فكرة إنشاء مركز العناية بمستفيدي التمويل المدعوم.

وقال العصيمي:” إن صندوق التنمية العقارية لم ولن يتخلى عن المواطنين (المستفيدين) ويسلمهم للبنوك – كما يشاع من البعض -، بل إن الدور الرئيسي لمركز العناية بالمستفيدين يتمثل في كونه استشاري للمواطن بالدرجة الأولى، من حيث تقديم المسار التمويلي الأنسب له، وفق حالة سجله الإئتماني، وإمكانياته المالية، لسرعة تملكه المسكن المناسب”.

وطالب العصيمي المواطنين بعدم التردد في التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين على الرقم الموحد (9200033321) سواء للاستفسار أو تقديم الشكاوى ذات الصلة.

الجدير بالذكر أن الصندوق العقاري يتكفل بتغطية كامل أرباح التمويل بنسبة 100% لأصحاب الدخل الشهري (الراتب الأساسي + بدل السكن) 14 ألف ريال وأقل، وأما من هم أعلى من 14 ألف ريال (الراتب الأساسي + بدل السكن) فسيدعمهم الصندوق طبقاً لحاسبة الدعم ما بين 35% كحد أدنى إلى 100%.