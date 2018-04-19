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” في عام إستثنائي ” برنامج ” منافس وإنجاز ” يختتم أنشطة تعليم قلوة

” في عام إستثنائي ” برنامج ” منافس وإنجاز ” يختتم أنشطة تعليم قلوة
http://almnatiq.net/?p=569165
الباحة _عادل الزهراني

في عامٍ رفع فيه مكتب التعليم بمحافظة قلوة شعار ” إنجازُ منافس ” والذي تمثل في إنطلاقٍ نحو التميز والمنافسة حيث صادقت مدارس المكتب ومشرفيه بمنجزاتهم على هذا الشعار بصورة جليّة ، فقد تم إقامة حفل مدارس المكتب تحت شعار ” إنجاز ومنافس ” لتكريم المتميزين للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ حيث تم تكريم ١٨٠ طالباً و١٠٥ معلمين و ٣٦ قائداً تربوياً ، وذلك في إحتفال مميز رعاه محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي بحضور مدير تعليم المخواة علي بن خيران الزهراني والمساعد للشؤون التعليمية سعيد بن جمعان الشدوي ومدراء الدوائر الحكومية وأعيان وشيوخ المحافظة وقادة الميدان التربوي من معلمين وقادة ومشرفين بقاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الثقافية بثانوية الملك عبدالله ، وقد بدأ الحفل الخطابي بتلاوة من الذكر الحكيم ثم فقرةٌ من السيرة النبوية الشريفة فكلمة مدير مكتب تعليم قلوة الأستاذ محمد سعيد الزهراني استعرض فيها إنجازات المكتب مقدماً شكره لشركاء النجاح والداعمين ، تلى ذلك إبداعات من أحلى الكلام للطالبين يعود فهد آل عمر والطالب عبدالعزيز سعيد ثم فقرة نوافذ تعليمية من واقعنا المدرسي والتعليمي ثم قصيدة شعرية للطالب يزيد محمد فكلمة مدير التعليم بالمخواة الأستاذ علي بن خيران الزهراني والذي أشاد بما تحقق للإدارة من منجزات فريدة في عامها ” الإستثنائي ” مبدياً تقديره العميق بما أنجزه مكتب قلوة خلال العام الدراسي الحالي متمنياً للجميع مزيداً من التميز ، ثم أُلقيت قصيدة شعرية لشاعر التعليم الأستاذ محمد خضران الزهراني ، ثم كلمة لراعي الحفل سعادة محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن زايد الحربي والذي قدم شكره للقيادة الرشيدة على ماقدمته لهذا الوطن المعطاء والذي جعلته وطناً أنموذجاً ومثالاً يحتذى به في كافة المجالات ، مؤكداً أن المدارس هي حاضنات التعليم وهي نواة الإنجازات ومنبع التميز وهي أساس التقدم التعليمي والإقتصادي والعسكري وغيرها من مجالات التنمية المختلفة ، ثم انطلقت مسيرة الطلاب المتميزين وكرم أبناء الشهداء والمتفوقين والحاصلين على المراكز المتقدمة .

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