استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

أبرز المواد
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

أبرز المواد
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

أبرز المواد
بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

أبرز المواد

عمل الرياض يضبط “29” وافداً خالفوا قرار توطين الاتصالات

عمل الرياض يضبط “29” وافداً خالفوا قرار توطين الاتصالات
http://almnatiq.net/?p=569174
المناطق _ الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء البارحة بالتعاون مع قوة الضبط الميداني وإدارة التحريات والبحث الجنائي حملة تفتيشية مشتركة على أحد المجمعات التجارية الكبرى بحي البطحاء، استهدفت محلات بيع وصيانة الجوالات والكشكات الصغيرة في ممرات المجمع للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لقرار توطين قطاع الإتصالات وقصر العمل في بيع وصيانة الجوالات على السعوديين، أسفرت عن تحرير «9» مخالفات، وضبط «29» وافداً من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، تم تسليمهم للجهات المختصة تمهيداً لإنهاء اجراءات ترحيلهم.

وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع، أن المفتشين الميدانيين قد نفذوا «77» زيارة تفتيشية ليلة البارحة موضحاً أن هذه الحملات التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة الرياض مستمرة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين. ودعى المطوع المواطنين والمواطنات لعدم التعامل مع الوافدين المخالفين والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عن طريق تطبيق «معاً للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو من خلال الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد رقم «19911» مبيناً أن المفتشين سوف يتعاملون مع جميع البلاغات فورياً بعد التأكد من صحتها وأن لائحة العقوبات سوف تطبق بحق جميع المخالفين دون أي استثناء.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الباحة يزور هيئة الطيران المدني

أمير منطقة الباحة يزور هيئة الطيران المدني
نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسر الشهيد القحطاني

نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسر الشهيد القحطاني
مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف

مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية يعلن توفر مجموعة من الوظائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*