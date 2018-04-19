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القيادة تعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل دعيج الصباح

القيادة تعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل دعيج الصباح
http://almnatiq.net/?p=569177
المناطق _ واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح.
وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح.
وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح – رحمه الله – ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

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