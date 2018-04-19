السلمي مديرا لإدارة “تجربة المريض” بمستشفى شرق جدة

جدة _ عادل الزهراني

أصدر المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد المورقي قرارا إداريا يقضي بتكليف الأستاذ علي منصور السلمي بالعمل مديرا لإدارة “تجربة المريض” بمستشفى شرق جدة، وذلك لمدة عام من تاريخه.

وقد تزامن صدور هذا القرار مع توجيه وزارة الصحة بتغيير مسمى الإدارة من “إدارة حقوق وعلاقات المرضى” إلى “إدارة تجربة المريض”

السلمي من الكفاءات الإدارية المتميزة في صحة جدة، وقد جاء تكليفه للاستفاده من مهاراته القيادية التي يرجى أن ينعكس نفعها على تجويد الخدمة المقدمة للمرضى.

نرجو للسلمي التوفيق والنجاح