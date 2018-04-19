الجيش اليمني يحقق تقدمًا بالتزامن مع غارات للتحالف

المناطق _ عدن

سيطر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم ، على مواقع عسكرية استراتيجية تطل على مديرية الراهدة جنوب محافظة تعز اليمنية .

وقال الناطق الإعلامي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اللواء الثاني حزم التابع للجيش الوطني تمكن بعد معارك عنيفة، من تحرير جبل الرزمة وقرن الكهرباء المطل على الراهده من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .

ووفقًا للمسؤول العسكري ، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل الغريب شمال الحمالة وتبتي الحمراء وكربة بطور الباحة في عملية عسكرية نوعية، أسفرت عن مصرع عشرات المليشيات، تزامنًا مع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع المليشيات التي تم تحريرها .