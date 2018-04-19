احدث الأخبار

الأهلي يلغي تعاقده مع المدرب الأوكراني ريبروف
أبرز المواد
 الفاخري يرفع الشكر لسمو أمير تبوك على رعايته حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية
أبرز المواد
 عمل وتنمية حائل الاجتماعية تثمن جهود حملات الجهات الأمنية في وطن بلا مخالف
منطقة حائل
 المالكي : لدينا كل الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية
أبرز المواد
 المملكة تهنئ مصر على إطلاق إستراتيجيتها للتجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحقق تقدمًا بالتزامن مع غارات للتحالف
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد رضي محمد الناشري
أبرز المواد
 السلمي مديرا لإدارة “تجربة المريض” بمستشفى شرق جدة
منطقة مكة المكرمة
 القيادة تعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل دعيج الصباح
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط “29” وافداً خالفوا قرار توطين الاتصالات
منطقة الرياض
 الإتحاد الإيطالي يعلن مواجهة الأخضر الودية
أبرز المواد
 ” في عام إستثنائي ” برنامج ” منافس وإنجاز ” يختتم أنشطة تعليم قلوة
منطقة الباحة
استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

أبرز المواد
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

أبرز المواد
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

أبرز المواد
بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

أبرز المواد

الجيش اليمني يحقق تقدمًا بالتزامن مع غارات للتحالف

الجيش اليمني يحقق تقدمًا بالتزامن مع غارات للتحالف
http://almnatiq.net/?p=569186
المناطق _ عدن

سيطر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم ، على مواقع عسكرية استراتيجية تطل على مديرية الراهدة جنوب محافظة تعز اليمنية .
وقال الناطق الإعلامي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اللواء الثاني حزم التابع للجيش الوطني تمكن بعد معارك عنيفة، من تحرير جبل الرزمة وقرن الكهرباء المطل على الراهده من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .
ووفقًا للمسؤول العسكري ، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل الغريب شمال الحمالة وتبتي الحمراء وكربة بطور الباحة في عملية عسكرية نوعية، أسفرت عن مصرع عشرات المليشيات، تزامنًا مع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع المليشيات التي تم تحريرها .

روابط ذات صلة

الأهلي يلغي تعاقده مع المدرب الأوكراني ريبروف

الأهلي يلغي تعاقده مع المدرب الأوكراني ريبروف
الفاخري يرفع الشكر لسمو أمير تبوك على رعايته حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

الفاخري يرفع الشكر لسمو أمير تبوك على رعايته حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية
المالكي : لدينا كل الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية

المالكي : لدينا كل الوسائل لإسقاط الطائرات الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*