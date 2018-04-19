المملكة تهنئ مصر على إطلاق إستراتيجيتها للتجارة الإلكترونية

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قال مستشار معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الفريق الفني السعودي المختص بالتجارة الإلكترونية الدكتور عبدالله المديميغ إن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالتجارة الإلكترونية بصفتها حافزاً للنمو الاقتصادي وعنصراً مهماً جدًا في أهداف رؤية 2030 .

وقدم الدكتور المديميغ في كلمة له خلال اجتماع إطلاق الاستراتيجية المصرية للتجارة الإلكترونية في الأمم المتحدة في جنيف اليوم التهنئة باسمه واسم المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية على إطلاق هذه الإستراتيجية التي تمثل أساساً قوياً لتحفيز التجارة الالكترونية في مصر، ولتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي والازدهار لشعب مصر.

وأشار إلى أن المملكة تشارك مصر نفس التصميم لمواجهة جميع التحديات التي تواجه تطوير التجارة الإلكترونية مثل تعزيز الاتصالات وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية ووضع القواعد واللوائح في جميع جوانب التجارة الإلكترونية مثل حل الدفع والتوقيع الإلكتروني و التسليم وغيرها .