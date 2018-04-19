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المملكة تهنئ مصر على إطلاق إستراتيجيتها للتجارة الإلكترونية

المملكة تهنئ مصر على إطلاق إستراتيجيتها للتجارة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=569190
المناطق _واس

قال مستشار معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الفريق الفني السعودي المختص بالتجارة الإلكترونية الدكتور عبدالله المديميغ إن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالتجارة الإلكترونية بصفتها حافزاً للنمو الاقتصادي وعنصراً مهماً جدًا في أهداف رؤية 2030 .

وقدم الدكتور المديميغ في كلمة له خلال اجتماع إطلاق الاستراتيجية المصرية للتجارة الإلكترونية في الأمم المتحدة في جنيف اليوم التهنئة باسمه واسم المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية على إطلاق هذه الإستراتيجية التي تمثل أساساً قوياً لتحفيز التجارة الالكترونية في مصر، ولتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي والازدهار لشعب مصر.

وأشار إلى أن المملكة تشارك مصر نفس التصميم لمواجهة جميع التحديات التي تواجه تطوير التجارة الإلكترونية مثل تعزيز الاتصالات وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية ووضع القواعد واللوائح في جميع جوانب التجارة الإلكترونية مثل حل الدفع والتوقيع الإلكتروني و التسليم وغيرها .

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