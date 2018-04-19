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عمل وتنمية حائل الاجتماعية تثمن جهود حملات الجهات الأمنية في وطن بلا مخالف

عمل وتنمية حائل الاجتماعية تثمن جهود حملات الجهات الأمنية في وطن بلا مخالف
http://almnatiq.net/?p=569199
المناطق _ حائل
ثمن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الجهود الكبيرة من قبل شرطة المنطقة في مواصلة نجاحها  الأمني ضمن اطار الحملات الميدانية المكثفة التي تستهدف المخالفين للأنظمة ومن يؤويهم ويتستر عليهم،  لتطبيق النظام بحقهم.
ونوه مدير عام فرع الوزارة بحائل فريح العياد بهذه الجهود البالغة الاثر  وعن مدی التعاون الملموس بين الجهات مع الجهات الامنية .
وأكد ان فرع الوزارة بالمنطقة له تعاون ناجح ومتواصل مع هذه الحملات  الوطنية الشاملة  لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، كما تأتي الحملات بعد انتهاء الفرص التي تم منحها للمخالفين لتصحيح أوضاعهم،
وأكد أن حملة ( وطن بلا مخالف ) تمثل نموذجاً من الحكمة والقيادة والإنسانية التي تهدف إلى تسوية وتصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل داخل المملكة ، وتأكيداً على حق المملكة في المحافظة على أمنها وأمن اجتماعيًا واقتصاديًا ، ومنعاً لانتشار المخالفين لنظام الإقامة والعمل داخل حدودها .
وأضاف  أن نجاح هذه الحملة يتطلب التكاتف والمساندة من المواطن والمقيم ، حيث أن هذه الحملة تقدم الحماية للمواطن والمقيم وبيئة العمل داخل المملكة ، فمشاركتهم في الحد من انتشار ظاهرة مخالفة نظام الإقامة والعمل والالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح القانونية داخل المملكة كفيلة بان تصنع بيئة حضارية اجتماعية اقتصادية أمنة .
مثنيا العياد علی ما تحقق وذلك بدعم ومتابعة أمير المنطقة حفظه الله وبمتابعة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية والشكر موصول لدعم وجهود سعادة مدير شرطة حائل وكل الجهات بهدف استمرار مثل هذه الحملات الوطنية .

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