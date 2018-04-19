الفاخري يرفع الشكر لسمو أمير تبوك على رعايته حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

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http://almnatiq.net/?p=569203
تبوك - علي العميري

رفع المدير العام لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية عمر بن علي الفاخري نيابة عن الطلاب والطالبات والآباء والأمهات ومنسوبي المدارس كل الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الملكي ‎الأميرفهدبن سلطان أمير منطقة تبوك على رعايته الكريمة لحفل الخريجين لهذا العام الدراسي الدفعة الرابعة والعشرين مؤكداً بان رعاية سموه تأتي تتويجاً ولفتة أبوية حانية من سموه يشارك من خلالها أبناءه وبناته فرحتهم وبهجتهم بيوم التخرج بعد مسيرة سنوات من الجد والإجتهاد.

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