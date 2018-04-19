الأهلي يلغي تعاقده مع المدرب الأوكراني ريبروف

المناطق _ الرياض

ألغت إدارة نادي الأهلي لكرة القدم اليوم عقدها مع الأوكراني سيرجي ريبروف، وقامت بتكليف بديلا عنه التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق في دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا .

وقدم رئيس مجلس إدارة الأهلي ماجد النفيعي شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على تكفله بكامل قيمة إلغاء عقد ريبروف ، بالإضافة لتكفله بكامل قيمة عقد المدرب الجديد الذي من المقرر أن يصل إلى جدة خلال الأيام القليلة القادمة ، كما تقدم بالشكر لإدارة نادي الفتح على تجاوبهم السريع في الموافقة على طلب النادي في التعاقد مع المدرب فتحي الجبال ، نظرًا لمشاركة الأهلي في البطولة الآسيوية.