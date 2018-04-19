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المملكة ضيف شرف الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

المملكة ضيف شرف الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
http://almnatiq.net/?p=569209
المناطق _ واس

أعلن مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان أن المملكة العربية السعودية ستكون ضيف شرف الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ستبدأ فعالياته يوم الخميس القادم بالعاصمة التونسية ويستمر أربعة أيام.
وبين في مؤتمر صحفي عقده بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية في العاصمة التونسية اليوم، أن المملكة ستقدم عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون برنامجًا حافلًا خلال المهرجان يتضمن العديد من الفقرات الفلكلورية ونماذج من المخزون التراثي والحضاري للمملكة ، إلى جانب المشاركة في حفل الافتتاح ومعرض ” الأسبو ” للإذاعة والتلفزيون ، وفي العديد من الندوات التي من شأنها الإسهام في تعريف رواد المهرجان بالدور الرائد للإعلام السعودي وبالمبدعين والفنانين السعوديين .
واستعرض المهندس سليمان تفاصيل الدورة الحالية للمهرجان التي تنظم تحت عنوان” نصرة القدس العربية ” وما ستتضمنه من تظاهرات إعلامية وفنية وتكنولوجية توازيًا مع حفلي الافتتاح والاختتام ومعرض ” الأسبو ” ، إضافة إلى تكريم مجموعة من ألمع نجوم الدراما والسينما العربية وإعلاميين وكتاب ومخرجين عرب .
وتناسبًا مع شعار الدورة خصص المهرجان ندوات حول فلسطين والإذاعة الفلسطينية ستناقش موضوع ” التناول الإذاعي الجديد ومتطلبات المرحلة ” ، إضافة إلى فقرات إعلامية وعروض فنية فلسطينية تعكس عروبة مدينة القدس ومكانتها في قلوب العرب والمسلمين .
ويهدف المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إلى الإسهام في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يساير تحولات المشهد الإعلامي السمعي البصري عمومًا والمبادئ التي يعمل من أجلها الاتحاد، فضلًا عن تيسير سبل التواصل بين المشاركين في مختلف فعالياته وتحفيز المبدعين على الإنتاج التلفزيوني والإذاعي الساعي إلى التعريف بالحضارة العربية وبالواقع العربي المعاصر.

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