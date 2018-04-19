تغلب فريق أحد على الفتح بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الأولمبي لكرة القدم .
وارتفع رصيد أحد إلى 39 نقطة بالمركز السابع ، فيما توقف رصيد الفتح عند 43 نقطة بالمركز الثالث .
وتعادل فريق القادسية مع الباطن بهدفين لكل منهما على ملعب نادي القادسية بالخبر ، ليرتفع رصيد القادسية إلى 32 نقطة بالمركز التاسع ، ورصيد الباطن 28 نقطة بالمركز الحادي عشر .
الدوري الأولمبي : الفتح يخسر من أحد … وتعادل القادسية والباطن
تغلب فريق أحد على الفتح بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الأولمبي لكرة القدم .
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