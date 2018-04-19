أمانة الباحة تستمر في إسبوعها الثالث لإزالة التشوهات البصرية

المناطق _الباحة

أطلقت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها المرحلة الثالثة لمعالجة

التشوه البصري لتطوير البيئة العمرانية والمعمارية للمنطقة

وواضح امين منطقة الباحة الدكتور علي السواط بانه سعيا لتحقيق الأهداف ورؤية المملكة 2030 للارتقاء والتطور في المشهد الحضري وضمن مبادرة تحسين التشوه الحضري، والذي يهدف لمعالجة التشوه البصري لتطوير البيئة العمرانية والمعمارية للمنطقة في مناطق الجذب السياحي من خلال إزالة التشوهات البصرية

فان أمانة الباحة والبلديات التابعة لها تستمر في اسبوعها الثالث لازالة التشوهات البصرية مشيرا بانه تم البدء في ازاله مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء ورفع مستوى النظافة

مبينا بان الامانة تستقبل بلاغات المواطنين عن التشوه البصري عبر هاتف الطوارئ 940، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات ،مؤكدا بان أهالي الباحة شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة ، حفاظاً على جمال المنطقة.