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نوكيا تعود إلى السوق بقوة وتطرح هاتفا مميزا بمواصفات منافسة
http://almnatiq.net/?p=569225
المناطق - الرياض

ذكر موقع “NokiaMob” أن شركة “HMD Global” المالكة لحقوق بيع نوكيا تستعد لإطلاق هاتف جديد بمواصفات منافسة.

ومن المنتظر أن يطرح الهاتف تحت اسم “Nokia X” التجاري، بهيكل أنيق من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

كما يتوقع أن يطلق هذا الهاتف بنسختين مزودتين بكاميرا ثنائية عالية الدقة وعدسات “ZEISS” الشهيرة.

أما فيما يتعلق بالمواصفات التقنية الأخرى، فمن المفترض أن تزود نسخ هذا الهاتف بمعالجات “Qualcomm” و”MediaTek” وذاكرة وصول عشوائي (4 و6) غيغابايت، فضلا عن ماسحين لبصمات الأصابع، أحدهما على الواجهة الخلفية للجهاز، وآخر مدمج بالشاشة.

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