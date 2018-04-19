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البنتاغون: قدرات سوريا على شن هجوم كيميائي أصبحت محدودة

البنتاغون: قدرات سوريا على شن هجوم كيميائي أصبحت محدودة
http://almnatiq.net/?p=569230
المناطق - رويترز

أعلن البنتاغون أن سوريا لا تزال قادرة على شن هجمات باستخدام السلاح الكيميائي في المستقبل، لكن قدراتها على ذلك أصبحت محدودة.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي في هذا الصدد: “القدرات لا تزال باقية لديهم. وقد تكون موجودة في مختلف أنحاء البلاد بمختلف المواقع”.

وأضاف الجنرال: “يستطيعون شن هجمات محدودة في المستقبل، وأنا لا استبعد ذلك. ولكن عندما سيدرسون ديناميكية شن تلك الهجمات، سيضطرون للالتفات للخلف وأن يكونوا قلقين لأننا سنتابعهم وسنكون قادرين على ضربهم من جديد في حال الضرورة”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن “نجاح” ضرباتها الصاروخية على سوريا، التي نفذتها سوية مع بريطانيا وفرنسا فجر السبت 14 أبريل، ردا على ما استخدام السلطات السورية السلاح الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

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