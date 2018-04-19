احدث الأخبار

الجيش اليمني يحقق تقدمًا استراتيجياً بالتزامن مع غارات للتحالف
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها
أبرز المواد
 أمانة منطقة الرياض تطلق فعاليات أسبوع الابداع البلدي بمشاركة السكان 
منطقة الرياض
 البنتاغون: قدرات سوريا على شن هجوم كيميائي أصبحت محدودة
أبرز المواد
 نوكيا تعود إلى السوق بقوة وتطرح هاتفا مميزا بمواصفات منافسة
أبرز المواد
 أمانة الباحة تستمر في إسبوعها الثالث لإزالة التشوهات البصرية
منطقة الباحة
 أمير الرياض يفتتح مجمع سابك السكني “تلال الوصيل”
أبرز المواد
 الدوري الأولمبي : الفتح يخسر من أحد … وتعادل القادسية والباطن
أبرز المواد
 المملكة ضيف شرف الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
أبرز المواد
 الأهلي يلغي تعاقده مع المدرب الأوكراني ريبروف
أبرز المواد
 الفاخري يرفع الشكر لسمو أمير تبوك على رعايته حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية
أبرز المواد
استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

استدرجتهن بحيلة ذكية.. تفاصيل تلاعب شركة في توظيف 300 فتاة في تبوك!

أبرز المواد
بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

بعد 7سنوات زواج.. مصري يكتشف أن زوجته رجل!

أبرز المواد
شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

شاهد.. رسالة مُعلم لوزير التعليم حول تعليق الدراسة: “وش نسوي بدون طلاب نغني في الفصل وإلا نمسح الكرسي لبكرة

أبرز المواد
بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

بالفيديو.. طريقة إزالة مشرف المجموعة دون طرده في واتساب!

أبرز المواد

الجيش اليمني يحقق تقدمًا استراتيجياً بالتزامن مع غارات للتحالف

الجيش اليمني يحقق تقدمًا استراتيجياً بالتزامن مع غارات للتحالف
http://almnatiq.net/?p=569248
المناطق - واس

سيطر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية اليوم ، على مواقع عسكرية استراتيجية تطل على مديرية الراهدة جنوب محافظة تعز اليمنية .

وقال الناطق الإعلامي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اللواء الثاني حزم التابع للجيش الوطني تمكن بعد معارك عنيفة، من تحرير جبل الرزمة وقرن الكهرباء المطل على الراهده من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .
ووفقًا للمسؤول العسكري ، تمكنت قوات الجيش من السيطرة على جبل الغريب شمال الحمالة وتبتي الحمراء وكربة بطور الباحة في عملية عسكرية نوعية، أسفرت عن مصرع عشرات المليشيات، تزامنًا مع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع المليشيات التي تم تحريرها .

روابط ذات صلة

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها

الداخلية: تعرض نقطة تفتيش أمنية بين محافظتي المجاردة وبارق لإطلاق نار وتحديد هوية عدد من المتورطين فيها
البنتاغون: قدرات سوريا على شن هجوم كيميائي أصبحت محدودة

البنتاغون: قدرات سوريا على شن هجوم كيميائي أصبحت محدودة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*