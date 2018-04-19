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ملتقى رجال ألمع الثقافي يستقطاب العديد من الشخصيات العلمية والصناعية والتجارية والأدبية و”آل فردان”يؤكد مواصلة الجهود التي تعلي شأن المحافظة
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ملتقى رجال ألمع الثقافي يستقطاب العديد من الشخصيات العلمية والصناعية والتجارية والأدبية و”آل فردان”يؤكد مواصلة الجهود التي تعلي شأن المحافظة

ملتقى رجال ألمع الثقافي يستقطاب العديد من الشخصيات العلمية والصناعية والتجارية والأدبية و”آل فردان”يؤكد مواصلة الجهود التي تعلي شأن المحافظة
http://almnatiq.net/?p=569260
المناطق - محمد الغبيشي

انطلقت مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٠٨/٠١ فعاليات ملتقى ألمع الثقافي على مسرح إدارة التعليم حيث دشن سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ “صالح بن سعد آل فردان” تلك الفعاليات بحضور العديد من رموز الفكر والثقافة برجال ألمع ، حيث كانت البداية بعزف النشيد الوطني بعد ذلك إستمع الحضور إلى آيات من الذكر الحكيم ثم توالت بعد ذلك الفقرات الخاصة باليوم الأول من الملتقى الذي يمتد حتى يوم الجمعة القادم .

هذا وقد أكد الحضور أن هذا الملتقى يعتبر إضافة كبيرة تحسب لمحافظة رجال ألمع وذلك لما يحويه من فقرات وبرامج ومسابقات وأمسيات شعرية وغير ذلك بما يحدث تنوعاً منقطع النظير بين ألوان الفكر بالمحافظة ويؤدي إلى تبادل الأفكار والرؤى وإحداث مزيج بين ألوان الثقافة والفكر بما يعود بالفائدة على المجتمع .

أهالي المحافظة أكدوا أن هذا الملتقى خطوة إيجابية تحسب للقائمين عليه إذ أنه يوجد حالة من حالات المزج بين الماضي والحاضر  وذلك بهدف التواصل الثقافي بين الجميع ، بل إنه يعتبر متنفساً جميلاً للأسر والراغبين في إكتساب المهارات والتعرف على بعض الثقافات من خلال العروض والفقرات التي قدمت وسوف تقدم على مدار الملتقى ، شاكرين كل من ساهم ولو بأقل القليل في إقامة هذا الملتقى .

سعادة المحافظ “آل فردان” أكد أن الملتقى يحتوي جهوداً مضيئة وعملا دؤوباً تجلى بوضوح في الأثر المنعكس منه على محيا الحضور في اليوم الأول منه ومدى السعادة والرضا من الحاضرين عن الجهود المبذولة ، داعياً إلى مواصلة هذه الجهود التي تعلي شأن المحافظة .

أمين اللجنة السياحية برجال ألمع الأستاذ “أحمد بدوي” أكد أنه إدراكاً من القائمين على فعاليات ملتقى ألمع الثقافي الأول بأهمية مد جسور التواصل والتلاقح الفكري والثقافي بين أبناء الوطن الواحد، وحرص الملتقى على استقطاب العديد من الشخصيات العلمية والصناعية والتجارية والأدبية ذات الحضور الفاعل في معترك الحراك الثقافي والأدبي على مستوى المملكة، بإضافة إلى مشاركة العديد من الأصوات الفنية والفرق الشعبية لهذا العرس الألمعي .

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