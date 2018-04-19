شركة “سرية” تبتكر جهاز يخترق هواتف آيفون في دقائق!

المناطق - وكالات

ابتكرت شركة سرية برنامجا يمكنه اختراق أي رمز مرور على هواتف آيفون في غضون دقائق، والآن يتم تنبيه مستخدمي آبل إلى ضرورة تغيير تلك الرموز المكونة من 6 أرقام على الفور.

ويُقال إن شركة خاصة غامضة مقرها في أتلانتا، تسمى “Grayshift”، طورت هذه التكنولوجيا. ووفقا لمدير شركة Malwarebytes، فإن الشركة تأسست في عام 2016 ويعمل فيها أقل من 50 موظفا، وشارك في تأسيسها مهندس أمن سابق في شركة آبل.

ويبدو أن الشركة سرية للغاية، فالصفحة الأولى لموقعها على الإنترنت تشير إلى أنها ليست متاحة للجميع، وهي محمية تماما. ويعتبر جهاز GrayKey المنتج الرئيسي للشركة، ويمكنه اختراق أجهزة آيفون خلال دقائق.