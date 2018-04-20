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الولايات المتحدة تأمل في مراجعة الدول الغربية لاتفاقها مع إيران قبل 12 مايو

الولايات المتحدة تأمل في مراجعة الدول الغربية لاتفاقها مع إيران قبل 12 مايو
http://almnatiq.net/?p=569273
المناطق - واس

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن أملها في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول مراجعة الاتفاق النووي مع إيران .
وقال السفير الأمريكي في الأمم المتحدة في جنيف روبرت وود في مؤتمر صحفي إن هذا الاتفاق يتعين أن يتضمن أيضا البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية ، وكل ما تقوم به إيران في منطقة الشرق الأوسط ، والبنود الخاصة بانتهاء سريان القيود على البرنامج النووي الإيراني بعد 10 سنوات من الاتفاق الموقع عام 2015م, موضحًا أن محادثات مكثفة تجري حاليًا للتوصل إلى اتفاق بين بلاده والدول الثلاث قبل حلول 12 مايو القادم الذي يعد الموعد الذي تجدد فيه الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات الاقتصادية على إيران ما لم يأمر الرئيس ترامب بتعليقها .
ودعا وود دول العالم للعمل على تعزيز معاهدة حظر الانتشار النووي، وتجديد التزامها بهذه المعاهدة المهمة ودورها في الحفاظ على الأمن الدولي .
وتأتي دعوات السفير الأمريكي في الأمم المتحدة قبل اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي التي تعقد في جنيف في الفترة من 23 إبريل الجاري وحتى 4 مايو القادم .

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