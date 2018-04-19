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واشنطن: روسيا ونظام الأسد يحاولان تطهير موقع هجوم دوما

واشنطن: روسيا ونظام الأسد يحاولان تطهير موقع هجوم دوما
حافلات الأمم المتحدة التي تقل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في دمشق يوم الأربعاء. تصوير: علي حشيشو - رويترز
http://almnatiq.net/?p=569276
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن لديها معلومات موثوقة بأن روسيا و  سوريا تحاولان منع وتأجيل وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لموقع الهجوم الكيمياوي في دوما.

وأضافت الخارجية الأميركية أن موسكو ونظام الأسد يحاولان “تطهير” موقع الهجوم.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إن الحكومة السورية لا تزال تملك القدرة على شنّ هجمات كيمياوية محدودة في المستقبل رغم عدم وجود مؤشرات على أنها تستعد لشن مثل هذه الهجمات.

ودمرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا 3 أهداف مرتبطة ببرنامج الأسلحة في سوريا. وكان أهم الأهداف مركز برزة للبحوث العلمية الذي خلصت المخابرات الأميركية إلى أنه اشترك في إنتاج واختبار تكنولوجيا الحرب الكيمياوية والبيولوجية.

وتنفي سوريا وروسيا استخدام الغاز السام في السابع من أبريل/نيسان خلال هجوم على دوما. وانتهى الهجوم بالسيطرة على المدينة التي كانت آخر معقل للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق.

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