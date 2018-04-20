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حرمان مسلمة من الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين

حرمان مسلمة من الجنسية الفرنسية لرفضها مصافحة مسؤولين
http://almnatiq.net/?p=569286
المناطق - وكالات
وافقت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.

وقالت المرأة إن “معتقداتها الدينية” تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق البلاد في يونيو 2016. كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.

ورأت الحكومة أن تصرف المرأة يظهر أنها “غير مندمجة في المجتمع الفرنسي” وهو ما يعد سببا بإمكانها الاحتكام إليه يموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.

وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010، طعنا ضد القرار الذي صدر في أبريل 2017 وقالت إنه “استغلال للسلطة”.

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة “طبقت (القانون) بشكل مناسب”.

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