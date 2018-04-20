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الفيفا يعاقب “العربي القطري” وأندية أوروبية

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المناطق - وكالات
عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرق بنفيكا وسبورتينغ لشبونة البرتغاليين وسلتا فيغو ورايو فايكانو الإسبانيين والعربي القطري، بسبب مخالفاتها لعقود اللاعبين، خصوصا قاعدة عقود اللاعبين التي تقضي بعدم وجود طرف ثالث.

ومنع الفيفا منذ الأول من مايو 2015، ملكية طرف الثالث للحقوق اللاعبين الاقتصادية.

وغرم العربي القطري 156 ألف يورو لخرقه القوانين المرتبطة بالقوانين الناظمة لقاعدة وانتقالات اللاعبين، حيث أبرم عقودا عديدة مكنت طرفا ثالثا من التأثير على استقلالية النادي في خرق للفقرتين 4 و5 من الفصل 18 من القانون الناظم لانتقالات اللاعبين.

بالإضافة إلى انتهاك السرية والفشل في إدخال معلومات صحيحة وإلزامية في النظام الدولي لمطابقة الانتقالات في إطار عمليات انتقال سبعة لاعبين مختلفين.

ولم يحدد الفيفا أسماء اللاعبين المعنيين بهذه المخالفات.

وفرض الاتحاد الدولي على بنفيكا وسبورتينغ لشبونة غرامة مالية بقيمة 125 ألف يورو و91 ألف يورو على التوالي للجوئهما، إلى الطرف الثالث في التعاقد مع اللاعبين (صفقتان لكل منهما)، في “تحد لاستقلالية الأندية”.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد غرم سلتا فيغو ورايو فايكانو الذي يلعب في الدرجة الثانية 65 ألف يورو و55 ألف يورو تواليا.

ولخرقه القوانين المتعلقة بانتقالات اللاعبين وعقود اللاعبين القصر، فرض فيفا غرامة مالية كبيرة على اتحاد لاوس قيمتها 575 ألف يورو.

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