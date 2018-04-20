سوسيداد يسحق أتليتيكو بثلاثية ويضع برشلونة على مقربة من اللقب

وتفوق ريال سوسيداد القادم من إقليم الباسك على ضيفه من البداية للنهاية ووجد أتليتيكو، صاحب المركز الثاني، نفسه متأخرا في الدقيقة 27 بتسديدة قوية من المهاجم ويليان جوزيه ارتطمت بالقائم قبل أن تهز الشباك بعد مجهود وتمريرة رائعة من عدنان يانوزاي جناح مانشستر يونايتد السابق.

ويتألق ريال سوسيداد منذ تولي المدرب إيمانول الغواسيل المسؤولية خلفا لايزيبيو ساكريستان حيث خاض المباراة منتشيا بفوزين متتاليين على جيرونا 5-صفر ولاس بالماس في عقر داره 1-صفر.

ويملك أتليتيكو 71 نقطة من 33 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة بينما يأتي ريال مدريد حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

وسيتوج برشلونة، الذي تعادل 2-2 مع سيلتا فيغو الثلاثاء الماضي ولا يزال لم يخسر في الدوري حتى الآن، باللقب في حال فوزه خارج ملعبه على ديبورتيفو لاكورونيا في 29 أبريل نيسان الحالي.