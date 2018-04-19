برعاية مدير جامعة الملك خالد.. فرع تهامة يحتفل بتخريج الدفعة السابعة

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برعاية كريمة من معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وبحضور المشرف على فرع الجامعة بـ تهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري ووكيل محافظة محايل الأستاذ علي إبراهيم الفلقي ومحافظ محافظة رجال ألمع الأستاذ صالح بن سعد آل فردان ومحافظ محافظة بارق الأستاذ مفرح زايد البناوي وعدد من أعضاء هيئة التدريس، أقام فرع الجامعة مساء اليوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٨/٣هـ حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب كليات فرع الجامعة بتهامة وعددهم(٦٠٠) طالب بمختلف التخصصات.

بدأ الحفل بـ آيات من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب عبدالكريم مجهلي مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي فرع الجامعة بـ تهامة لما بذلوه على مدار السنوات الماضية من جهد لتذليل كافة الصعاب حتى يبلغوا هذا اليوم الذي ينشده كل طالب علم، عقب ذلك بدأت مسيرة الخريجين، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأبرز منجزات الجامعة خلال الأعوام الماضية بعنوان(شواهد) ثم كلمة المشرف العام على فرع جامعة الملك خالد بـ تهامة شكر من خلالها معالي مدير الجامعة على تشريفه الحفل مبيناً بأن كليات الفرع تسعى دوماً لتجويد مخرجاتها ليكون هذا الجيل سواعد تبني وتعمر هذا الوطن المعطاء سائلاً المولى عزوجل التوفيق والسداد لأبنائه الطلاب في حياتهم العملية، ثم ألقى الدكتور محمد ناصر القرني قصيدة نالة استحسان الحضور، كما شاهد الحضور أوبريت (نجباء الوطن) من كلمات الأستاذ حامد الصافي وألحان الفنان مختار بركات وأداء الطالبين سلمان آل ياسين وجابر الدريبي.

وفي الختام، أعلن الدكتور عبدالمحسن القرني عميد القبول والتسجيل بالجامعة النتيجة النهائية لخريجي عام 1439/1438ُُهـ ثم كرم معالي مدير الجامعة محافظي محافظات تهامة عرفاناً من الجامعة بإسهاماتهم وجهودهم المتواصلة.