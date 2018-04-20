شاهد فضيحة مدوية .. سفير روسيا بقطر يكشف مفاجآت من العيار الثقيل بشأن قطر والقرضاوي والجزيرة

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http://almnatiq.net/?p=569323
المناطق - وكالات

كشف السفير الروسي السابق في الدوحة فلاديمير تيتورينكو، عن الدور التحريضي الذي لعبه يوسف القرضاوي المقيم في قطر المدرج على قوائم الإرهاب في عدد من الدول، إبان الفترة التي عرفت باسم “الربيع العربي”.

وقال تيتورينكو في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، إن القرضاوي كان يوجه الحرب الإعلامية عبر قناة “الجزيرة” القطرية، مشيرا إلى أن الدوحة قدمت له كافة أشكال الدعم أثناء “الثورات الملونة”.

والقرضاوي، الذي يعد زعيما روحيا لتنظيم الإخوان، مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وطالما تبنى لغة تحريضية خلال الأحداث التي شهدها عدد من الدول العربية خلال السنوات الماضية.

وقال الدبلوماسي الروسي: “القرضاوي كان يتصل برئيس الديوان الأميري ويأمر: قولوا للجزيرة أن تعرض المزيد من اللقطات الفظيعة والأحداث الدموية عن سوريا. لقطات فيها الكثير من الدماء وقتل الأطفال. كان يوجه الحرب الإعلامية”.

وتابع تيتورينكو: “تواصلت مع هذا الشخص وحضرت لقاءات معه. كان يقول مثلا: أعطوا المعارضة مزيدا من المال وسوف تزداد نار الثورة استعارا”، في إشارة إلى مصر.

كما أوضح أن القرضاوي قال له شخصيا: “على الأمراء في قطر أن يقوموا بدورهم والشعب فيما بعد سيطيح بهم”.

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