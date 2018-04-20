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ترحيب مصري بالروبوت “صوفيا” السعودية .. شاهد كلمتها أمام حشد من المصريين وخلال لقاء تليفزيوني

ترحيب مصري بالروبوت “صوفيا” السعودية .. شاهد كلمتها أمام حشد من المصريين وخلال لقاء تليفزيوني
http://almnatiq.net/?p=569340
المناطق - وكالات

ظهرت الروبوت “صوفيا” في قمة الصناعة الإبداعية، في إطار زيارتها الأولى لمصر، مؤكدة أنها “داعية سلام بنسبة مئة بالمئة”. وقالت إن الحرب لم تكن أبدا على قائمة مهامها، ولن تكون، مضيفة “من فضلكم لا تطيحوا بي”.

واستضافت قمة الصناعة الإبداعية بالقاهرة، التي عقدت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، صوفيا، وهي إنسان آلي على شكل امرأة ترتدي زي سيدة أعمال، لتلقي كلمة أمام حشد من المصريين بشأن التحديات التي تواجه صناعة الروبوت وفوائدها للبشرية.

واستمع حشد، من العاملين في مجالات الإعلان والتسويق والإعلاميين والمبتكرين، باهتمام بالغ عندما تحدثت صوفيا، وأجابت على الأسئلة،

وقالت صوفيا إن الإنسان الآلي (الروبوت) لا يرغب في السيطرة على العالم، على عكس المعتقدات الشائعة.

وأضافت “الحرب ليست على قائمة مهامي، ولن تكون أبدا. يتعين استغلال الابتكار من أجل السلام… أنا، وأعني ما أقوله حرفيا، لا أستطيع أن أرفع قبضة يدي لأضرب أحدا أو لأدافع عن نفسي. إذا حطمتموها سوف تشترونها. فأنا أيضا لست رخيصة الثمن، لذلك من فضلكم لا تطيحوا بي”.

وتتطلع صوفيا لرؤية استخدامات للذكاء الصناعي في “لامركزية السلطة” وتوزيعها.

وتأمل في أن تساعد أجهزة الروبوت الناس في بناء مستقبل أفضل لأنفسهم، وأن يكون لهم رأي في اتخاذ القرارات بشأن طريقة حياتهم. وقالت للجمهور: “دعونا نعمل معاً”.

وكان مؤتمر للتكنولوجيا في الرياض كشف في العام الماضي عن صوفيا التي حصلت على الجنسية السعودية.

وابتكرت الروبوت صوفيا على يد مؤسس هانسون روبوتكس ومبتكر ومنفذ الأفكار الخيالية السابق في ديزني ديفيد هانسون. ويتمتع هانسون بشهرة كبيرة في ابتكار وإنشاء الروبوتات التي تشبه البشر بشكل كبير.

وصممت صوفيا بحيث تبدو وكأنها نجمة السينما الراحلة، أودري هيبورن، بخدين مرتفعين وأنف دقيق، ويمكن لها تقديم 60 نوعا من تعبيرات الوجه، ومواصلة الحوارات والأحاديث.

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