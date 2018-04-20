للرجال و النساء .. وظائف شاغرة في جامعة القصيم بكافة التخصصات

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أعلنت جامعة القصيم عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بمرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) للحاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصصات التي لا يمنح فيها درجة الدكتوراه بالكليات والتخصصات الموضحة في رابط التفاصيل أدناه.

واشترطت الجامعة على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– حاصل على الدرجة العلمية للتخصص من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم على أن يتم إرفاق المعادلة للمؤهلات إذا كانت من الخارج.

– أن يكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه بإستثناء التخصصات التي لا تمنح بكالوريوس.

– أن يكون حاصلاً على جميع المؤهلات بالإنتظام.

– إجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها الكلية.

– إجتياز أي شروط أخرى مطلوبة من المجلس المختص بالقسم أو الكلية

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1439/8/15هـ.

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