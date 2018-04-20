محمد صلاح يتوج بجائزة تاريخية في انجلترا

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أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وهدّاف الدوري الإنجليزي، قد حسم جائزة أفضل لاعب في العالم بإنجلترا لصالحه متفوقًا على البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي بطل البريمير ليج.

وأعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية عن أسماء 6 لاعبين يتنافسون على الجائزة وهم: المصري محمد صلاحنجم ليفربول والانجليزي هاري كين نجم توتنهام والاسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد إضافة إلى ثلاثي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين والألماني ليروي ساني والإسباني ديفيد سيلفا.

وقال موقع “آنفيلد” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن محمد صلاح نجم ليفربول قد حسم جائزة لاعب العام في إنجلترا لصالحه بفارق الأصوات عن دي بروين منافسه المباشر، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الفائز بالجائزة يوم، الأحد، المقبل