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هل يمكن استعادة رسوم التأشيرات البديلة للعمالة المنزلية؟.. “العمل” ترد!
http://almnatiq.net/?p=569364
المناطق_الرياض

أكدت وزارة العمل عدم إمكانية استعادة رسوم التأشيرات البديلة للعمالة المنزلية، والتي تمنح في حال تعثر العامل في فترة التجربة بعد التأكد من ترحيله، ويعمل فى المملكة حاليًا قرابة مليوني عامل من الرجال والنساء، من المتوقع أن تنخفض أعدادهم بنسبة 20%.
وأوضحت الوزارة أن إلغاء التأشيرات يتم من خلال الجهة المصدرة لها، على أن تعود الرسوم آلياً من البنك إلى حساب المستفيد الذي تم السداد منه

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