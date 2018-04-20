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واشنطن: أنظمة الدفاع الجوي الروسية في سوريا.. غير فعالة

واشنطن: أنظمة الدفاع الجوي الروسية في سوريا.. غير فعالة
http://almnatiq.net/?p=569365

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الامريكية (بنتاغون) دانا وايت ان الولايات المتحدة اعترضت على ادعاءات روسية بأنها أسقطت عددا كبيرا من الصواريخ خلال الهجوم على قواعد الأسلحة الكيماوية السورية.
وقالت وايت للصحفيين ان أنظمة الدفاع الجوي روسية الصنع كانت غير فعالة تماما.. فقد برهنت روسيا والنظام (السوري) على عدم فعالية أنظمتهما بعد يومين حينما انخرطت تلك الأنظمة عن طريق الخطأ”.
وأكدت أن التركيز الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا هو هزيمة ما يسمى تنظيم (داعش) ومواصلة دعم عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.
وقالت وايت “ومع ذلك ستظل العملية في وضع حرج طالما أن موسكو تحبط تقدمها وتخفق في محاسبة الأسد على الفظائع التي يرتكبها نظامه”.
وأوضحت أن الولايات المتحدة لم تر أي مؤشر على أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد مستعد لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية.

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