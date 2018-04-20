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اكتشاف صخور نقش عليها «آيات قرآنية» في عسير

اكتشاف صخور نقش عليها «آيات قرآنية» في عسير
http://almnatiq.net/?p=569369
المناطق_عسير

عثر مواطن بالمصادفة على موقع أثري قديم بجوار هضبة لهو، شرق منطقة عسير.
و قال المواطن حمد حسن آل ملحان إنه اكتشف بالمصادفة حجرًا في هجرة آل مهمل، بجوار هضبة لهو، مكتوبًا عليه آيات قرآنية، إضافة إلى نقوش ورسوم أخرى.
وأشار إلى أن طول الحجر نحو مترين في متر ونصف المتر، والخط مكتوب من دون نقط، ويبدأ بالبسملة ثم سورة الإخلاص، ثم آية الناس.
وطالب الجهات المعنية بالحفاظ على التراث الإسلامي والاهتمام به.

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